La Bourse de Casablanca démarre sur une note positive ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca, fermée jeudi à l’occasion du 27ème anniversaire de la Fête du Trône, a démarré sur une note positive vendredi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,44% à 17.817,64 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,36% à 1.312,48 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,81% à 1.279,15 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’adjugeait 0,3% à 1.760,68 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé une perte de de 0,34%.

S.L.