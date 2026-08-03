Economie

Devises vs Dirham : les cours du lundi 03 août

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 août 2026 - 09:13
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 03 août.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1956 – 11,849

1 DOLLAR U.S.A. 8,8458 – 10,2802

1 DOLLAR CANADIEN 6,2994 – 7,321

1 LIVRE STERLING 11,91 – 13,842

1 LIVRE GIBRALTAR 11,91 – 13,842

1 FRANC SUISSE 10,942 – 12,716

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3556 – 2,7376

1 DINAR KOWEITIEN 28,571 – 33,205

1 DIRHAM E.A.U. 2,4083 – 2,7989

1 RIYAL QATARI 2,4262 – 2,8196

1 DINAR BAHREINI 23,464 – 27,268

100 YENS JAPONAIS 5,6429 – 6,5579

1 RIYAL OMANI 22,976 – 26,702.

A regarder aussi


Pourquoi le Maroc a perdu contre la France ? (CHEBKA)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)3 août 2026 - 09:13
Bouton retour en haut de la page