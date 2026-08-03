Economie
Devises vs Dirham : les cours du lundi 03 août
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 03 août.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1956 – 11,849
1 DOLLAR U.S.A. 8,8458 – 10,2802
1 DOLLAR CANADIEN 6,2994 – 7,321
1 LIVRE STERLING 11,91 – 13,842
1 LIVRE GIBRALTAR 11,91 – 13,842
1 FRANC SUISSE 10,942 – 12,716
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3556 – 2,7376
1 DINAR KOWEITIEN 28,571 – 33,205
1 DIRHAM E.A.U. 2,4083 – 2,7989
1 RIYAL QATARI 2,4262 – 2,8196
1 DINAR BAHREINI 23,464 – 27,268
100 YENS JAPONAIS 5,6429 – 6,5579
1 RIYAL OMANI 22,976 – 26,702.
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