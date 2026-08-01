Les recettes Voyages ont atteint près de 65 MMDH à fin juin

Par LeSiteinfo avec MAP

Les recettes Voyages ont atteint 64,89 milliards de dirhams (MMDH) au terme des six premiers mois de 2026, en amélioration de 15,9% comparativement à la même période de l’année 2025, selon l’Office des changes.

Dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l’Office précise que les dépenses Voyages ont augmenté de 3,6% à 16,09 MMDH.

Le solde de la balance Voyages ressort positif à 48,8 MMDH, en hausse de 20,6% par rapport à fin juin 2025.

L’Office des changes fait aussi état d’une augmentation des transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) de 9,9% à 61,48 MMDH.

Concernant les investissements directs étrangers (IDE) au Maroc, leur flux net a bondi de 31,5% à 26,161 MMDH.

Le flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) s’est établi à +5,711 MMDH.

S.L