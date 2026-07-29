La Bourse de Casablanca ouvre en légère baisse ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en légère baisse mercredi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,02% à 17.796,7 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, se situait à 1.313,5 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, à 1.274,96 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’adjugeait 0,05% à 1.760,78 pts.

Aux valeurs individuelles, IB Maroc.com (-9,92% à 54,05 DH), Stroc Industrie (-3,41% à 181,5 DH), Jet Contractors (-3,04% à 2.012 DH), Wafa Assurance (-2,83% à 5.150 DH) et Sothema (-2,44% à 360 DH) accusaient les plus fortes baisses.

À l’opposé, M2M Group (+5,66% à 384,7 DH), Zellidja (+3,96% à 238,8 DH), Société des Boissons du Maroc (+3,24% à 2.168 DH), Taqa Morocco (+2,33% à 1.760 DH) et Involys (+2,13% à 129,7 DH) réalisaient les meilleures performances.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,42%.

S.L.