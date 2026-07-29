Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 29 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 29 juillet :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1512 – 11,7974
1 DOLLAR U.S.A. 8,9078 – 10,3522
1 DOLLAR CANADIEN 6,3216 – 7,3468
1 LIVRE STERLING 11,847 – 13,769
1 LIVRE GIBRALTAR 11,847 – 13,769
1 FRANC SUISSE 10,884 – 12,65
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3729 – 2,7577
1 DINAR KOWEITIEN 28,675 – 33,325
1 DIRHAM E.A.U. 2,4252 – 2,8184
1 RIYAL QATARI 2,4435 – 2,8397
1 DINAR BAHREINI 23,628 – 27,46
100 YENS JAPONAIS 5,4448 – 6,3278
1 RIYAL OMANI 23,131 – 26,881
S.L
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