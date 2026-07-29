Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mercredi 29 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 juillet 2026 - 09:19
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 29 juillet :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1512 – 11,7974

1 DOLLAR U.S.A. 8,9078 – 10,3522

1 DOLLAR CANADIEN 6,3216 – 7,3468

1 LIVRE STERLING 11,847 – 13,769

1 LIVRE GIBRALTAR 11,847 – 13,769

1 FRANC SUISSE 10,884 – 12,65

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3729 – 2,7577

1 DINAR KOWEITIEN 28,675 – 33,325

1 DIRHAM E.A.U. 2,4252 – 2,8184

1 RIYAL QATARI 2,4435 – 2,8397

1 DINAR BAHREINI 23,628 – 27,46

100 YENS JAPONAIS 5,4448 – 6,3278

1 RIYAL OMANI 23,131 – 26,881

S.L

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