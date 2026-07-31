Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 31 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)31 juillet 2026 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 31 juillet :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1909 – 11,8435

1 DOLLAR U.S.A. 8,8517 – 10,2871

1 DOLLAR CANADIEN 6,314 – 7,3379

1 LIVRE STERLING 11,905 – 13,835

1 LIVRE GIBRALTAR 11,905 – 13,835

1 FRANC SUISSE 10,968 – 12,746

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3573 – 2,7395

1 DINAR KOWEITIEN 28,572 – 33,206

1 DIRHAM E.A.U. 2,4099 – 2,8007

1 RIYAL QATARI 2,4282 – 2,822

1 DINAR BAHREINI 23,479 – 27,287

100 YENS JAPONAIS 5,513 – 6,407

1 RIYAL OMANI 22,992 – 26,72

S.L

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