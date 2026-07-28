Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 28 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 28 juillet :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1421 – 11,7867
1 DOLLAR U.S.A. 8,9201 – 10,3665
1 DOLLAR CANADIEN 6,3209 – 7,3459
1 LIVRE STERLING 11,867 – 13,791
1 LIVRE GIBRALTAR 11,867 – 13,791
1 FRANC SUISSE 10,884 – 12,65
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3761 – 2,7615
1 DINAR KOWEITIEN 28,742 – 33,402
1 DIRHAM E.A.U. 2,4286 – 2,8224
1 RIYAL QATARI 2,4468 – 2,8436
1 DINAR BAHREINI 23,661 – 27,497
100 YENS JAPONAIS 5,4474 – 6,3308
1 RIYAL OMANI 23,163 – 26,919
S.L
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