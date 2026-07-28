Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce mardi 28 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)28 juillet 2026 - 09:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mardi 28 juillet :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1421 – 11,7867

1 DOLLAR U.S.A. 8,9201 – 10,3665

1 DOLLAR CANADIEN 6,3209 – 7,3459

1 LIVRE STERLING 11,867 – 13,791

1 LIVRE GIBRALTAR 11,867 – 13,791

1 FRANC SUISSE 10,884 – 12,65

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3761 – 2,7615

1 DINAR KOWEITIEN 28,742 – 33,402

1 DIRHAM E.A.U. 2,4286 – 2,8224

1 RIYAL QATARI 2,4468 – 2,8436

1 DINAR BAHREINI 23,661 – 27,497

100 YENS JAPONAIS 5,4474 – 6,3308

1 RIYAL OMANI 23,163 – 26,919

S.L

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