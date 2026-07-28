La Bourse de Casablanca termine sur une note négative ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note négative mardi, son indice principal, le MASI, cédant 0,42% à 17.800,62 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,15% à 1.311,73 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a diminué de 0,93% à 1.272,88 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a lâché 0,37% à 1.759,94 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des pertes respectives de 0,41% à 17.060,27 pts et de 0,52% à 15.325,09 pts.

S.L.