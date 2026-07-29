Le Groupe BCP et Seniors Plus lancent « Bladi Tiqqa »

Le Groupe BCP et Seniors Plus ont conclu un partenariat stratégique pour lancer « Bladi Tiqqa », une offre de services conçue pour répondre aux besoins des Marocains du Monde ayant des proches âgés de 60 ans et plus au Maroc.

Commercialisée exclusivement auprès de la clientèle MDM du Groupe BCP, cette solution vise à favoriser l’autonomie, la sécurité et le bien-être des seniors. Son déploiement opérationnel sera assuré par Maroc Assistance Internationale, partenaire historique de Seniors Plus dans les métiers de l’assistance.

À travers cette initiative, le Groupe BCP entend élargir son accompagnement des Marocains du Monde au-delà des prestations bancaires classiques. Le dispositif associe ainsi l’expertise de la Banque Populaire auprès de cette clientèle au savoir-faire de Seniors Plus dans la conception de services destinés aux personnes âgées.

Développée autour de trois principaux axes – Santé et Sécurité, Vie Active et Vie Pratique –, l’offre comprend notamment des activités organisées dans plusieurs villes du Royaume, une assistance à domicile, un accompagnement administratif, une aide dans les tâches quotidiennes ainsi qu’un service de conciergerie disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le Groupe BCP mettra à contribution son réseau de distribution et sa connaissance des attentes des Marocains du Monde. Seniors Plus assurera la conception et le développement des prestations, tandis que Maroc Assistance Internationale prendra en charge leur mise en œuvre opérationnelle.

Idriss Bensmail, directeur général de la Banque de détail du Groupe BCP, a souligné que cette nouvelle solution permettait au groupe d’aller au-delà de la relation bancaire en apportant une réponse concrète aux besoins des seniors vivant au Maroc.

Pour sa part, Tarik Hajji, président-directeur général de Seniors Plus, a estimé que ce partenariat constituait une étape importante dans le développement de l’entreprise et permettrait de rendre l’offre Tiqqa accessible à une communauté exprimant une forte demande pour ce type de services.

Abdelmalek Mouatadid, directeur général de Maroc Assistance Internationale, a quant à lui mis en avant l’importance de proposer aux Marocains du Monde des parcours plus fluides, digitalisés et centrés sur la qualité du service.

À travers « Bladi Tiqqa », les trois partenaires ambitionnent de développer une offre durable permettant aux Marocains du Monde d’accompagner leurs proches seniors et de leur garantir davantage d’autonomie et de sérénité.