Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 27 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 juillet 2026 - 09:47
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 27 juillet :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,155 – 11,8018

1 DOLLAR U.S.A 8,9025 – 10,3461

1 DOLLAR CANADIEN 6,316 – 7,3402

1 LIVRE STERLING 11,883 – 13,809

1 LIVRE GIBRALTAR 11,883 – 13,809

1 FRANC SUISSE 10,932 – 12,704

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3716 – 2,7562

1 DINAR KOWEITIEN 28,704 – 33,358

1 DIRHAM E.A.U. 2,423 – 2,8168

1 RIYAL QATARI 2,4416 – 2,8376

1 DINAR BAHREINI 23,614 – 27,444

100 YENS JAPONAIS 5,4503 – 6,3341

1 RIYAL OMANI 23,118 – 26,866

S.L

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