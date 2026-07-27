Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 27 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 27 juillet :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,155 – 11,8018
1 DOLLAR U.S.A 8,9025 – 10,3461
1 DOLLAR CANADIEN 6,316 – 7,3402
1 LIVRE STERLING 11,883 – 13,809
1 LIVRE GIBRALTAR 11,883 – 13,809
1 FRANC SUISSE 10,932 – 12,704
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3716 – 2,7562
1 DINAR KOWEITIEN 28,704 – 33,358
1 DIRHAM E.A.U. 2,423 – 2,8168
1 RIYAL QATARI 2,4416 – 2,8376
1 DINAR BAHREINI 23,614 – 27,444
100 YENS JAPONAIS 5,4503 – 6,3341
1 RIYAL OMANI 23,118 – 26,866
S.L
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