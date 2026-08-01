Ahmed Toufiq s’exprime sur la cérémonie d’allégeance

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Par LeSiteinfo avec MAP

La Nation marocaine a perpétué la cérémonie d’allégeance depuis des siècles, a affirmé vendredi à Tétouan le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de la cérémonie d’allégeance présidée par le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, Toufiq a indiqué que la Nation marocaine est la seule que Dieu a guidée pour perpétuer la cérémonie d’allégeance (la Béia), suivant l’oeuvre du Prophète Sidna Mohammed que la paix et le salut soient sur Lui, instaurée lors de la fondation de la Oumma musulmane, en tant que pacte entre le gouvernant et les gouvernés.

A travers cette allégeance, la Oumma confère la légitimité au gouvernant, lequel s’engage en retour à veiller à préserver sa religion, sa sécurité, son ordre public, ses biens, ainsi que sa dignité.

Il a, dans ce sens, relevé que la Direction des Archives Royales a publié, ces dernières années, plusieurs documents sur l’allégeance, dont certains remontent à cinq siècles, notant que le pacte d’allégeance a été renouvelé en passant des notables aux élus.

Dans le même sillage, le ministre a mis en avant le passage fluide du passé au présent de ce pacte, dans un cadre constitutionnel et institutionnel, sous la conduite du Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, ajoutant, à ce propos, que l’allégeance se renouvelle à chaque prêche de la prière de vendredi.

S.L