Météo Maroc : les prévisions du samedi 1er août 2026

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 1er août 2026.

– Temps chaud sur la vallée de Moulouya, le Saiss, le Tangérois, Loukkos, les plaines atlantiques Nord et Centres, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas nocturnes avec formations brumeuses ou bruine, par endroits, près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

– Instabilité orageuse avec ondées et averses locales sur le Sud de l’Oriental, l’Atlas et le Sud-est.

– Averses orageuses sur l’extrême sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur l’Atlas, les plaines Nord et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 30/36°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-est, les plateaux de Phosphates, le Nord des provinces sud et l’intérieur du Gharb, de 16/20°C sur l’Atlas, le Nord du Rif, le Tangérois, les côtes atlantiques et leurs régions voisines, et de 25/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur la rive méditerranéenne, le Tangérois, les côtes et les plaines Nord, le Sud-est et le Sud de l’Oriental, et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au Nord d’Assilah, peu agitée à agitée entre Safi et Sidi Ifni et peu agitée ailleurs.

– Temps chaud sur la vallée de Moulouya, le Saiss, le Tangérois, Loukkos, les plaines atlantiques Nord et Centres, les plaines à l’Ouest de l’Atlas, le Souss, le Sud-est et l’Est des provinces sahariennes.

– Nuages bas nocturnes avec formations brumeuses ou bruine, par endroits, près des côtes atlantiques et méditerranéennes.

– Instabilité orageuse avec ondées et averses locales sur le Sud de l’Oriental, l’Atlas et le Sud-est.

– Averses orageuses sur l’extrême sud des provinces sahariennes.

– Rafales de vent modérées à localement assez fortes sur l’Atlas, les plaines Nord et les provinces sud, avec des chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 30/36°C sur Chiadma, le Souss, le Sud-est, les plateaux de Phosphates, le Nord des provinces sud et l’intérieur du Gharb, de 16/20°C sur l’Atlas, le Nord du Rif, le Tangérois, les côtes atlantiques et leurs régions voisines, et de 25/30°C partout ailleurs.

– Température maximale en hausse sur la rive méditerranéenne, le Tangérois, les côtes et les plaines Nord, le Sud-est et le Sud de l’Oriental, et en baisse ou peu variable ailleurs.

– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit et au Nord d’Assilah, peu agitée à agitée entre Safi et Sidi Ifni et peu agitée ailleurs.