Provinces du Sud: l’USTDA soutient un important projet de production d’ammoniac

L’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) a signé aujourd’hui un accord avec la coentreprise marocaine ORNX Laayoune 1 SASU (ORNX) afin de financer une étude de pré-ingénierie de base (Pre-FEED) en vue de la réalisation d’une usine de production d’ammoniac à grande échelle dans les provinces du Sud du Maroc, faisant appel à des technologies américaines.

« Le Maroc a fait de la production d’ammoniac dans cette région une priorité nationale. Lorsque nos alliés prennent des décisions structurantes en matière d’infrastructures pour les générations futures, l’USTDA est fière de s’associer à l’industrie américaine afin de démontrer le meilleur du savoir-faire des États-Unis », a déclaré Thomas R. Hardy, directeur adjoint de l’USTDA. « L’appui de l’USTDA placera les technologies et l’expertise américaines au cœur de ce que le Maroc considère comme l’une des pierres angulaires de l’avenir économique de cette région. »

ORNX a sélectionné un consortium d’entreprises américaines dirigé par le groupe mondial d’ingénierie et de technologies Kellogg Brown & Root LLC (KBR), comprenant également GE Vernova, Electric Hydrogen (EH2) et Terabase, pour réaliser l’étude. Celle-ci comprendra notamment une évaluation de la technologie des électrolyseurs développée par EH2. L’étude évaluera également les différentes options d’approvisionnement en énergie, déterminera la taille optimale et la configuration des installations industrielles de l’usine, et élaborera des projections financières détaillées ainsi que des modèles économiques. Une fois opérationnelle, l’installation devrait produire jusqu’à 560 000 tonnes d’ammoniac par an.

L’ammoniac est l’un des produits chimiques industriels les plus importants au monde. Il est indispensable à la production alimentaire en tant que composant essentiel des engrais et est largement utilisé dans les secteurs de la réfrigération, de la purification de l’eau et de l’industrie manufacturière. Pour le Maroc, ce projet représente une importante opportunité de développement économique dans les provinces du Sud et renforce le rôle du Royaume en tant que partenaire fiable pour répondre à la demande industrielle mondiale.

Peter A. Gish, directeur général d’ORNX, a déclaré : « Nous sommes très reconnaissants envers l’USTDA pour son soutien considérable alors que nous franchissons cette étape majeure de notre projet d’ammoniac à Laâyoune, au Maroc. Ce financement nous permettra d’achever les études de pré-FEED avec nos partenaires KBR, GE Vernova, Electric Hydrogen et Terabase, faisant ainsi progresser le développement technique et commercial du projet alors que nous avançons vers la phase FEED et la décision finale d’investissement. Nous sommes honorés de voir ORNX devenir un exemple éclatant du solide partenariat stratégique entre le Maroc et les États-Unis. Nous nous réjouissons de poursuivre notre étroite collaboration avec l’USTDA, l’Ambassade des États-Unis à Rabat et l’ensemble de nos partenaires afin d’achever le développement et le financement du projet. »

L’ambassadeur des États-Unis au Maroc, Duke Buchan III, a déclaré: «L’approbation de cette subvention en faveur du projet d’ammoniac à faible coût d’ORNX à Laâyoune souligne l’importance stratégique des investissements américains dans le Sahara marocain. Les entreprises américaines continuent de démontrer un leadership et une technologie inégalés dans le développement et la production de l’énergie qui alimente l’économie mondiale, y compris au Maroc. En favorisant des projets industriels comme celui-ci, nous ouvrons de nouvelles perspectives pour les exportations américaines et créons des emplois durables tant aux États-Unis qu’au Maroc. D’autres initiatives suivront dans cette région stratégique».

L’Agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) est l’organisme du gouvernement des États-Unis chargé d’intervenir en amont du développement des infrastructures critiques dans les marchés émergents. Elle contribue à faire progresser les priorités stratégiques communes des États-Unis et de leurs partenaires internationaux tout en créant des opportunités pour le déploiement de solutions américaines fiables.

L’USTDA finance les études techniques préalables qui accélèrent le développement des projets d’infrastructure, leur permettant d’attirer les financements nécessaires à leur mise en œuvre ainsi qu’à l’acquisition de biens et de services américains.