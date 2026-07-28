La Bourse de Casablanca démarre ses échanges en territoire positif ce mardi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire positif mardi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,23% à 17.916,74 points (pts).

Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, prenait 0,68% à 1.293,63 pts, tandis que le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,21% à 1.316,41 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, reculait de 0,05% à 1.765,7 pts.

Aux valeurs individuelles, Zellidja S.A (+6,48% à 230 DH), Lesieur Cristal (+4,85% à 321,9 DH), AtlantaSanad (+2,4% à 125,95 DH), Afric Industries SA (+2,34% à 332,5 DH) et Stroc Industrie (+2,20% à 186 DH) réalisaient les meilleures performances.

En revanche, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Sanlam Maroc (-4,65% à 2.748 DH), Colorado (-2,46% à 77 DH), TGCC S.A (-1,34% à 735 DH), SMI (-1,13% à 6.120 DH) et Stokvis Nord Afrique (-0,15% à 68 DH).

Lundi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,75%.

S.L.