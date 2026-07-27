La Bourse de Casablanca termine ses échanges en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini en hausse lundi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,75% à 17.875,62 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,27% à 1.313,66 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a augmenté de 1,46% à 1.284,87 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’est apprécié de 0,82% à 1.766,55 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont clôturé sur des gains respectifs de 0,38% à 17.104,47 pts et de 0,63% à 15.371,47 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Mines » (+7,5%), « Boissons » (+3,51%) et « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (+3,3%) ont signé les meilleures performances.

À l’inverse, les secteurs « Services de transport » (-1,48%), « Banques » (-0,94%) et « Électricité » (-0,28%) ont accusé les plus forts replis.

Le volume global des échanges a dépassé 2,09 milliards de dirhams. Sur le marché central « Actions », les échanges se sont chiffrés à 300,20 millions de dirhams (MDH) et ont été dominés par T2S Group Holding (222,69 MDH), Label Vie (23,95 MDH) et Jet Contractors (15,45 MDH).

La capitalisation boursière a atteint plus de 1.031,52 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, T2S Group Holding (+19,98% à 267,55 DH), Managem (+9,12% à 1.364 DH), Zellidja S.A (+6,17% à 216 DH), Société des Boissons du Maroc (+4,48% à 2.167 DH) et Stroc Industrie (+4,00% à 182 DH) ont enregistré les plus fortes progressions.

Les plus fortes baisses ont été accusées par M2M Group (-6,43% à 362,50 DH), Rebab Company (-5,96% à 83,10 DH), Bank of Africa (-2,94% à 188 DH), Cartier Saada (-2,26% à 22,96 DH) et Sanlam Maroc (-2,21% à 2.882 DH).

S.L.