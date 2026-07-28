Crédit du Maroc renforce ses performances financières

Le Conseil de Surveillance de Crédit du Maroc s’est réuni le 27 juillet 2026, sous la présidence de Mohamed Hassan Bensalah, pour examiner l’activité et les comptes arrêtés au 30 juin 2026.

RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ BÉNÉFICIAIRE : +19,4 %

Grâce à la croissance soutenue de l’activité commerciale, à la maîtrise des charges d’exploitation et à la gestion rigoureuse des risques, le résultat net part du groupe Crédit du Maroc a atteint 532 MDH, en hausse de 19,4 % par rapport au premier semestre 2025.

ACCÉLÉRATION DE L’ACTIVITÉ DES CRÉDITS : +7,1 %

Crédit du Maroc poursuit le développement de son activité de crédit, avec un encours en progression de 7,1 % sur les douze derniers mois, s’établissant à 64.276 MDH à fin juin 2026.

Les financements aux entreprises enregistrent une hausse notable de 12,7 %, atteignant 41.069 MDH, portée par le dynamisme du crédit-bail (+34,8 %), des crédits à l’équipement (+24,9 %) et des crédits à la promotion immobilière (+15,8 %).

Les crédits aux ménages affichent, quant à eux, une croissance de 3,9 %, à 22.742 MDH, bénéficiant d’une dynamique commerciale favorable sur les crédits à la consommation et les crédits à l’habitat, qui ont respectivement évolué de 10,5 % et de 2,3 %.

PERFORMANCE CONFIRMÉE DES DÉPÔTS À LA CLIENTÈLE : +10,1 %

Les ressources bilantielles s’élèvent à 63.903 MDH, en progression de 10,1 % sur les douze derniers mois. Cette évolution est principalement portée par la bonne dynamique des ressources à vue, qui enregistrent une hausse de 14,6 %, à 47.106 MDH.

Les ressources à terme et les ressources d’épargne demeurent stables, s’établissant respectivement à 5.348 MDH et 10.092 MDH.

DYNAMIQUE SOUTENUE DU PRODUIT NET BANCAIRE : +7,8 %

Le produit net bancaire consolidé s’établit à 1.914 MDH au premier semestre 2026, en hausse de 7,8 % par rapport à la même période de 2025. Cette progression est portée par la marge nette d’intérêt, qui atteint 1.478 MDH, en évolution de 13,1 %, soutenue par le développement commercial, la maîtrise du coût de la ressource ainsi que la contribution de la filiale Crédit du Maroc Leasing et Factoring.

La marge sur commissions s’élève à 259 MDH, bénéficiant du développement des activités des filiales, notamment Crédit du Maroc Assurances et Crédit du Maroc Patrimoine, ainsi que du lancement de l’activité CDM Pay.

Le résultat des opérations de marché ressort à 226 MDH, en repli de 13,8 % sous l’effet du recul de l’activité obligataire au vu du contexte géopolitique, compensé partiellement par une bonne dynamique de l’activité change.

PROGRESSION DU RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION : +9,9 %

Le résultat brut d’exploitation progresse de 9,9 % pour atteindre 1.061 MDH au premier semestre 2026. Cette performance reflète la croissance solide du PNB consolidé, conjuguée à la maîtrise des charges générales d’exploitation. Cette évolution se traduit par une amélioration du coefficient d’exploitation de 104 points de base, pour s’établir à 45 %.

Sur le plan des investissements, Crédit du Maroc a consacré, sur le premier semestre 2026, un montant total de 108 MDH, dont l’essentiel porte sur le renforcement du socle technologique.

POURSUITE DE LA MAÎTRISE DU COÛT DU RISQUE

Le coût du risque consolidé s’est établi à 28 MDH, en amélioration de 78,4 % par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution favorable témoigne d’une bonne maîtrise de la sinistralité ainsi que d’une performance remarquable des actions de recouvrement mises en œuvre.

Les créances en souffrance s’élèvent à 4.259 MDH, en hausse de 8,2 %, avec un taux de créances douteuses et litigieuses qui baisse de 50 points de base à 6,6 % et un taux de couverture des créances en souffrance qui s’améliore à 86,2 %.

POURSUITE DE LA DYNAMIQUE COMMERCIALE ET RENFORCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT DES CLIENTS

Fidèle à son rôle de partenaire de référence des acteurs économiques, Crédit du Maroc a poursuivi, au cours du premier semestre, son roadshow en régions, à travers l’organisation de rencontres dédiées aux entreprises, autour de thématiques stratégiques telles que la charte de l’investissement, le marché des changes et les évolutions réglementaires.

Ces rencontres ont permis de renforcer le dialogue avec les acteurs économiques, de favoriser les échanges autour des enjeux économiques et d’accompagner les projets de développement et d’investissement dans un environnement en constante évolution.

Crédit du Maroc poursuit l’accélération de sa transformation et l’enrichissement de son offre digitale à travers plusieurs réalisations et lancements :

En marge de sa première participation au GITEX Africa 2026, la Banque a scellé deux partenariats stratégiques. Le premier avec Adria Business & Technology autour de l’innovation, avec une ambition commune d’accélérer la transformation digitale et d’exploiter pleinement le potentiel de l’intelligence artificielle. Le second avec S2M Worldwide pour proposer aux clients de la Banque un service d’« Instant Issuing », leur permettant de disposer de leurs cartes bancaires instantanément à l’ouverture du compte.

Crédit du Maroc a enrichi son offre de paiement digital avec le lancement d’Apple Pay et de Google Pay pour les porteurs de cartes Visa.

La Banque a lancé la digitalisation des transferts de scolarité sur myCDM. Cette nouvelle fonctionnalité permet à ses clients d’effectuer leurs demandes de transfert de scolarité à travers un parcours entièrement digitalisé, directement sur myCDM et sans aucun déplacement en agence.

À travers l’ensemble de ces initiatives, la Banque confirme son engagement en faveur de la digitalisation de ses services et de l’amélioration continue de l’expérience client. Elle réaffirme également sa volonté de proposer un accompagnement à forte valeur ajoutée et de soutenir le développement des acteurs économiques.