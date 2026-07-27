Bayer Maroc et la Fondation Lalla Salma signent un protocole d’accord

Bayer Maroc et la Fondation Lalla Salma ont annoncé la signature d’un protocole d’accord établissant un cadre de coopération institutionnelle dans le domaine de l’oncologie au Maroc. Ce partenariat visait à soutenir des initiatives contribuant à l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer, avec une attention particulière portée au cancer de la prostate.

Cette coopération reposait sur une ambition commune : contribuer au renforcement de l’écosystème oncologique marocain à travers l’innovation thérapeutique, le développement des compétences des professionnels de santé et une approche davantage centrée sur le parcours des patients. Elle s’inscrivait dans les priorités nationales de santé publique et dans la volonté des deux institutions de soutenir des initiatives à forte valeur scientifique, médicale et institutionnelle au service des patients et du système de santé.

Le cancer demeurait un enjeu majeur de santé publique au Maroc, appelant à une mobilisation durable de l’ensemble des acteurs concernés afin de répondre aux besoins des patients en matière de prévention, de diagnostic, d’accès aux soins, d’accompagnement et de qualité de prise en charge. Dans ce contexte, Bayer Maroc et la Fondation Lalla Salma ont entendu unir leurs expertises pour contribuer à des réponses concrètes, coordonnées et durables.

Acteur de référence de la prévention et de la lutte contre le cancer au Maroc, la Fondation Lalla Salma œuvre, depuis sa création, à faire de la lutte contre le cancer une priorité nationale de santé publique. Son action couvre notamment la prévention, le dépistage, l’amélioration de l’accès aux soins, la formation des professionnels de santé, le soutien social, la recherche et le développement de partenariats nationaux et internationaux.

De son côté, Bayer s’engage à faire progresser l’innovation en oncologie en combinant recherche scientifique, développement de thérapies ciblées et collaborations stratégiques avec les acteurs de l’écosystème de santé. Guidée par une approche centrée sur le patient, l’entreprise œuvre à transformer les avancées de la science en bénéfices concrets pour les personnes atteintes de cancer, tout en contribuant au renforcement des capacités et au partage des connaissances au sein des systèmes de santé.

« La lutte contre le cancer nécessite une approche collective qui associe innovation, expertise médicale, renforcement des compétences et engagement de l’ensemble des acteurs de santé. Fort de notre engagement de longue date en oncologie, nous sommes convaincus que les progrès les plus significatifs naissent de la collaboration. À travers ce partenariat avec la Fondation Lalla Salma, Bayer réaffirme sa volonté de contribuer au renforcement durable de l’écosystème oncologique marocain. Notre ambition est de soutenir des initiatives à fort impact qui contribuent à améliorer le parcours de soins, à accompagner les professionnels de santé et à répondre de manière toujours plus adaptée aux besoins des patients », déclare Anas Ziati Directeur de la Division Pharma de Bayer Maroc

Le partenariat s’est articulé autour de deux axes majeurs : favoriser l’accès aux innovations thérapeutiques en oncologie, dans le respect du cadre réglementaire applicable, et renforcer les compétences des professionnels de santé à travers des programmes de formation continue, le partage d’expertise et la diffusion des bonnes pratiques.

Dans le cadre de cette coopération, les deux partenaires ont entendu soutenir des initiatives visant à renforcer les compétences des professionnels de santé impliqués dans la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients atteints de cancer. À travers des actions de formation, de partage d’expertise et de diffusion des bonnes pratiques, ce partenariat ambitionnait de contribuer au développement des connaissances et à l’amélioration continue de la qualité de la prise en charge oncologique au Maroc.

Une attention particulière a été portée au cancer de la prostate, identifié comme l’un des domaines de collaboration dans le cadre du partenariat. Les initiatives envisagées visaient notamment à contribuer à une meilleure sensibilisation, à une prise en charge plus coordonnée et au renforcement des connaissances des professionnels impliqués dans ce domaine.Parmi les axes de collaboration envisagés figurait également le développement d’initiatives de formation et de partage d’expertise dans le cadre des activités de l’École Africaine d’Oncologie portée par la Fondation Lalla Salma. À travers cette plateforme de référence, les deux partenaires ont entendu contribuer au renforcement des compétences des professionnels de santé, à la diffusion des bonnes pratiques et à la promotion de l’excellence en cancérologie au Maroc et, lorsque pertinent, à l’échelle africaine.

Afin d’assurer le suivi de la mise en œuvre du partenariat, un comité mixte a été mis en place pour suivre l’avancement des projets, évaluer les réalisations et proposer les ajustements nécessaires. Le protocole d’accord a été conclu pour une durée de trois ans et les premières initiatives conjointes ont été prévues au troisième trimestre 2026.

À travers cette collaboration, Bayer Maroc et la Fondation Lalla Salma ont réaffirmé leur engagement commun en faveur d’une cancérologie plus innovante, collaborative et centrée sur les besoins des patients. En associant innovation, formation, partage d’expertise et coopération institutionnelle, les deux organisations ont entendu contribuer au renforcement durable de l’écosystème oncologique marocain.