Recherche et innovation : l’UGF de l’UM6P franchit un nouveau cap

Cinq ans après sa création, l’Unité de Gestion des Fonds (UGF) de l’Université Mohammed VI Polytechnique franchit une nouvelle étape dans son développement. Depuis 2020, elle a déployé plus de 25 programmes de recherche et d’innovation, accompagné plus de 150 projets, mobilisé plus de 1 500 chercheurs ainsi qu’un réseau de plus de 1 000 experts nationaux et internationaux. Ces programmes ont impliqué 11 universités publiques marocaines, de nombreuses institutions nationales de recherche et donné naissance à des projets multidisciplinaires et multi-institutionnels dans des secteurs stratégiques tels que la santé, l’agriculture, l’énergie, l’eau, les matériaux, les sciences humaines ou encore l’intelligence artificielle.

À travers la publication de son premier rapport quinquennal, l’UM6P revient sur la montée en puissance d’un dispositif initialement conçu pour professionnaliser la gestion des financements de la recherche et du transfert de technologie. En cinq ans, l’UGF a développé un modèle intégré couvrant l’ensemble du cycle de vie des programmes de R&D, depuis l’identification des besoins et le lancement des appels à projets jusqu’à l’évaluation scientifique, la contractualisation, le suivi opérationnel et la mesure de l’impact.

Au-delà des mécanismes de gestion, l’UGF a accompagné une évolution plus profonde de l’écosystème national de la recherche. En introduisant des standards communs de sélection, d’évaluation, de suivi et de redevabilité, elle a contribué à faire évoluer les programmes de recherche d’une logique essentiellement administrative vers une logique de performance, d’impact et de valorisation des résultats. Cette dynamique s’est construite avec les principaux acteurs nationaux de la recherche, parmi lesquels le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, le CNRST, plusieurs universités publiques, des organismes nationaux de recherche ainsi que des partenaires industriels.

Les programmes accompagnés par l’UGF ont permis la formation de plus de 390 doctorants, mobilisé plus de 210 post doctorants et ingénieurs de recherche, soutenu le développement de nouvelles technologies et de prototypes dans des domaines tels que la santé, l’agriculture, l’eau, l’énergie ou l’intelligence artificielle, accompagné plus de 25 projets en maturation technologique et commerciale et conduit à la publication de plus de 236 articles scientifiques dans des revues internationales de premier quartile (Q1).

Cette montée en maturité s’est également traduite par la mise en place de nouveaux outils de pilotage et d’une démarche d’amélioration continue, ce qui a conduit à l’obtention de la certification ISO 9001:2015, norme internationale de référence en matière de management de la qualité, attestant de la robustesse des processus et de leur amélioration continue.

« À l’UM6P, nous considérons que l’impact d’une recherche se prépare bien avant ses résultats. Il commence par la manière dont les projets sont conçus, évalués, financés, accompagnés et suivis. En cinq ans, l’UGF a contribué à instaurer cette culture de l’exigence, où la qualité de la gouvernance devient une condition de la qualité scientifique. C’est cette dynamique collective que ce rapport met en perspective », déclare Ryad Mouline, Head de l’Unité de Gestion des Fonds.

Cette trajectoire ouvre aujourd’hui une nouvelle phase avec le Programme National d’Appui à la Recherche, au Développement et à l’Innovation (PNARDI), déployé en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) et la Fondation OCP. Dans ce cadre, l’UGF intervient comme opérateur de référence pour la mise en œuvre du programme, en assurant un processus unifié d’évaluation, de contractualisation, de suivi et d’évaluation d’impact au bénéfice de l’ensemble des universités publiques et institutions nationales de recherche. Cette évolution marque le passage d’une structure de gestion de programmes à un acteur contribuant directement à la mise en œuvre des politiques publiques nationales de recherche et d’innovation.