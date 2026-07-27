La Bourse de Casablanca entame la séance de ce lundi en hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en hausse lundi, son indice phare, le MASI, progressant de 0,29% à 17.794,73 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,25% à 1.320,46 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,07% à 1.267,22 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, s’adjugeait 0,72% à 1.764,68 pts.

Aux valeurs individuelles, Zellidja S.A (+4,2% à 212 DH), TotalEnergies Marketing Maroc (+3,09% à 1.500 DH), Auto Hall (+2,92% à 66,90 DH), Delta Holding (+2,83% à 54,5 DH) et SMI (+2,53% à 6.234 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’opposé, Fenie Brossette (-3,25% à 266,05 DH), Sanlam Maroc (-2,27% à 2.880 DH), Stroc Industrie (-2,14% à 171,25 DH), Stokvis Nord Afrique (-1,65% à 66,9 DH) et Attijariwafa Bank (-1,16% à 682 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,43%.

S.L.