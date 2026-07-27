Avec « The Next Ad », inwi confie sa prochaine publicité à la jeunesse marocaine

inwi annonce le lancement de « The Next Ad », un concours national inédit qui invite les jeunes Marocains âgés de 18 à 30 ans à imaginer, concevoir et réaliser la prochaine publicité de la marque. Pour la première fois au Maroc, un opérateur ouvre son territoire de communication à sa propre communauté. Les créations les plus remarquables seront sélectionnées, leurs auteurs accompagnés par des professionnels de la communication et de la publicité lors d’un Bootcamp dédié, avant la grande finale.

À travers « The Next Ad », inwi invite ainsi les jeunes Marocains à réaliser la prochaine publicité de la marque. Chaque participant est appelé à créer une publicité autour de la marque inwi et ses offres, à la publier sur ses propres réseaux sociaux et à identifier la marque sur cette publication. Bien plus qu’un concours, « The Next Ad » incarne la volonté de l’opérateur global d’ouvrir sa communication aux talents de toute une génération. La prochaine publicité de la marque pourrait ainsi être imaginée et réalisée par l’un d’entre eux.

L’opération se déploie sur l’ensemble de l’été 2026. Les participants créent et publient leurs publicités sur leurs réseaux sociaux, accompagnés par les conseils de créateurs de contenu de renom. Les 12 finalistes retenus prendront part à un Bootcamp immersif dans l’univers professionnel de la création publicitaire, avec des masterclass et des sessions de mentorat individuelles.

Les projets finalisés seront ensuite publiés et soumis au vote du public, avant la grande finale à Casablanca, où un jury de professionnels désignera les trois lauréats. Ces derniers repartiront avec des contrats de collaboration avec inwi, leur offrant l’opportunité de concrétiser leur talent à travers des projets de communication de la marque. Un Prix du Public récompensera également la création préférée des internautes. Son auteur remportera un kit de création de contenu afin de l’accompagner dans le développement de ses projets créatifs.

Avec « The Next Ad », inwi confirme son positionnement d’opérateur proche des jeunes et d’acteur engagé dans l’émergence des talents marocains. En faisant évoluer les codes de la publicité vers davantage de participation et de co-création, la marque ouvre une voie appelée à se prolonger. Une communication pensée, imaginée et réalisée avec sa communauté. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la promesse de marque « Sir B3id », qui encourage chacun à dépasser les limites établies, à exprimer son potentiel et à oser concrétiser ses ambitions. Avec « The Next Ad », inwi donne à une nouvelle génération les moyens d’aller plus loin en transformant ses idées en une véritable campagne publicitaire nationale.