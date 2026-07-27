Soupçonné de vol, un employé d’hôtel interpellé à Casablanca

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La police judiciaire d’Anfa, à Casablanca, a interpellé, samedi, un employé d’un hôtel classé, soupçonné d’avoir dérobé de l’argent dans les chambres de joueuses d’une sélection africaine participant à la Coupe d’Afrique des Nations féminine organisée au Maroc.

L’enquête a été ouverte après le dépôt d’une plainte faisant état de plusieurs vols de sommes d’argent dans les chambres occupées par les joueuses. Les investigations menées par les services de sécurité ont permis d’identifier le suspect, qui travaillait au sein du même établissement hôtelier, avant de procéder à son arrestation.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont également permis de récupérer 10.000 dirhams, correspondant à la totalité du montant volé. Le mis en cause aurait préalablement converti en dirhams les devises dérobées, qui étaient en dollars.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de faire toute la lumière sur les faits qui lui sont reprochés.

H.M.