Casablanca : un terrible incendie ravage plusieurs commerces au marché « Kriaa »

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Un important incendie s’est déclaré dimanche dans le célèbre marché «Kriaa», à Casablanca, provoquant d’importants dégâts matériels. Aucun mort ni blessé n’est toutefois à déplorer.

Selon les informations recueillies par Le Site info, le feu aurait pris dans plusieurs ateliers spécialisés dans la réparation de motos, avant de se propager rapidement aux commerces voisins. Des dizaines de locaux ont ainsi été ravagés par les flammes, apprend-t-on. L’origine du sinistre demeure, pour l’heure, inconnue.

Heureusement, les éléments de la Protection civile sont parvenus à maîtriser l’incendie. L’ampleur exacte des dégâts matériels reste en cours d’évaluation par les services compétents.

Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les autorités afin de déterminer les circonstances de l’incendie.

H.M.