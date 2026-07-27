DS Automobiles dévoile une édition limitée inspirée de l’Atlas

Chez DS Automobiles, le voyage ne se résume jamais à une simple destination. Il est une expérience, une émotion, une source d’inspiration.

Certaines routes invitent à découvrir des paysages d’exception. D’autres révèlent des sensations de conduite uniques. Au Maroc, les reliefs majestueux de l’Atlas offrent cette alliance rare entre puissance de la nature, lumière, altitude et caractère. Un territoire où chaque virage sublime le paysage et où chaque trajet devient une expérience.

C’est cette émotion qui a inspiré DS 7 ÉDITION ATLAS, une série limitée développée exclusivement pour le marché marocain.

Plus qu’un nom, Atlas évoque un univers. Celui du mouvement, de la force, de l’élégance et d’une sportivité subtile. Un univers fait de contrastes, de lignes et d’attitude, qui fait naturellement écho à la silhouette affirmée et raffinée de DS 7.

Avec cette création exclusive, DS Automobiles affirme une nouvelle fois sa volonté de proposer au marché marocain des véhicules qui conjuguent le savoir-faire français de la marque avec une inspiration profondément ancrée dans l’identité du Royaume.

UNE SIGNATURE STYLISTIQUE EXCLUSIVE

Reposant sur les qualités reconnues de DS 7, ÉDITION ATLAS se distingue par une identité visuelle spécifique qui affirme son caractère dès le premier regard.

Sa face avant arbore des DS Wings et une calandre Noir Brillant sublimés par un logo DS en finition Light Gold, signature exclusive de cette édition. Cette personnalité est renforcée par des jantes en alliage 19 pouces SILVERSTONE, des barres de toit Noir Brillant, des vitres latérales surteintées, des vitres acoustiques ainsi que les projecteurs DS PIXEL LED VISION, qui offrent une signature lumineuse aussi technologique qu’élégante. Les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, dotés d’un éclairage d’approche LED avec projection du logo DS, ainsi que les feux arrière LED à indicateurs défilants viennent parfaire cette silhouette résolument premium.

LE RAFFINEMENT SELON DS AUTOMOBILES

À bord, DS 7 ÉDITION ATLAS exprime pleinement l’excellence du savoir-faire de DS Automobiles.

L’habitacle habillé d’Alcantara® Noir crée une atmosphère chaleureuse et sophistiquée où chaque détail participe au bien-être des occupants. Les sièges avant chauffants, associés au pack de sièges électriques avec réglage lombaire pneumatique passager, le toit ouvrant panoramique, l’éclairage d’ambiance, le volant en cuir intégral ainsi que les finitions soignées traduisent l’attention portée au confort et au raffinement.

L’expérience technologique est assurée par un écran tactile HD de 12,3 pouces, un combiné numérique HD de 12,3 pouces, le système DS IRIS SYSTEM avec navigation 3D connectée et reconnaissance vocale naturelle, un chargeur de smartphone à induction ainsi que deux prises USB Type-C, offrant une connectivité intuitive et fluide.

DES TECHNOLOGIES AU SERVICE DE LA SERENITE

Pensée pour accompagner chaque déplacement avec un haut niveau de sécurité, DS 7 ÉDITION ATLAS bénéficie d’un ensemble complet de technologies d’aide à la conduite.

Le régulateur de vitesse adaptatif Stop & Go avec maintien actif dans la voie, le freinage automatique d’urgence avec détection des véhicules et des piétons par caméra et radar, la caméra Vision 360°, la reconnaissance des panneaux de signalisation avec recommandation de vitesse, l’assistance au maintien dans la voie, l’alerte de vigilance du conducteur ainsi que les capteurs de stationnement avant et arrière contribuent à offrir une conduite sereine et intuitive, aussi bien en ville que sur les longs parcours.

Le hayon motorisé avec accès bras chargés, l’accès et démarrage mains libres, le pare-brise chauffant ainsi que les essuie-vitres automatiques complètent un équipement conçu pour faciliter le quotidien.

UNE MOTORISATION EFFICIENTE POUR LES GRANDS VOYAGEURS

DS 7 ÉDITION ATLAS est animée par la motorisation BlueHDi 130, associée à la boîte de vitesses automatique EAT8 à huit rapports.

Cette motorisation offre un excellent équilibre entre agrément de conduite, sobriété et performances, faisant de DS 7 ÉDITION ATLAS un compagnon idéal pour les longs voyages comme pour les déplacements du quotidien.

UNE EDITION EXCLUSIVE POUR LE MAROC

Développée exclusivement pour le marché marocain, DS 7 ÉDITION ATLAS illustre la volonté de DS Automobiles de proposer une interprétation unique de son SUV emblématique à travers une création inspirée d’un territoire exceptionnel.

En faisant de l’Atlas le fil conducteur de cette édition limitée, DS Automobiles célèbre l’une des plus belles expressions du voyage et invite ses clients à vivre chaque trajet avec davantage d’émotion, de caractère et de distinction.

DS 7 ÉDITION ATLAS est disponible dès à présent dans l’ensemble du réseau DS Automobiles Maroc au prix de 419 900 DH.