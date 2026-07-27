Walid Regragui dans le viseur de l’Irak ?

A la Une

La Fédération irakienne de football a réagi aux informations faisant de Walid Regragui un candidat potentiel au poste de sélectionneur de l’Irak.

Contacté par Le Site info Sport, Ali Jallal, membre de l’instance fédérale, a assuré que la priorité restait la prolongation du contrat de l’Australien Graham Arnold. Selon lui, les discussions entre les deux parties se poursuivent et évoluent favorablement.

Cette mise au point intervient après que la chaîne irakienne « Al Rabiaa Sports » a cité, ce dimanche, le nom de Walid Regragui parmi les principales pistes envisagées en cas de désaccord avec Arnold.

« Les négociations sont toujours en cours et avancent bien. Si elles n’aboutissent pas, nous étudierons naturellement d’autres options », a indiqué Ali Jallal.

Sans confirmer l’existence de contacts avec l’ancien sélectionneur du Maroc, le responsable irakien a expliqué que tous les techniciens présentant un profil intéressant pourraient être étudiés, tout en affichant son admiration pour l’école marocaine.

Libre depuis la fin de son aventure avec les Lions de l’Atlas, en mars 2026, Walid Regragui pourrait prochainement rebondir sur un nouveau banc. Le technicien marocain a déjà été annoncé dans le viseur de plusieurs sélections, notamment celle de l’Équateur, mais aucune piste n’a encore abouti.

H.A