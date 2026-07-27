Tennis : les excuses de Reda Bennani après la polémique (VIDEO)

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Le tennisman marocain Reda Bennani a présenté ses excuses au public dans une vidéo, après avoir proféré des insultes à l’issue de sa victoire face à l’Espagnol Javier Barranco Cosano (6-3, 6-4). Un succès qui lui a permis de se qualifier pour les demi-finales du tournoi M25 de Dénia, en Espagne.

Le jeune joueur a reconnu que les propos grossiers qu’il avait tenus ne correspondaient ni aux valeurs ni à l’éducation qui lui ont été transmises. Il a expliqué avoir réagi sous le coup de la colère après avoir été, selon sa version, la cible d’insultes en espagnol visant sa personne, sa famille et son pays lors d’une précédente confrontation avec le même adversaire, disputée la semaine dernière.

Reda Bennani a toutefois admis que ces provocations ne justifiaient pas son dérapage verbal. Assumant pleinement sa responsabilité, il a assuré avoir tiré les leçons de cet incident et promis de ne plus reproduire ce type de comportement.

Le Marocain s’est enfin engagé à adopter, lors de ses prochaines échéances, une attitude à la hauteur de l’image du sport national, aussi bien sur le court qu’en dehors.

H.M.