Economie
Devises vs Dirham : les cours du jeudi 23 juillet
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 23 juillet.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,1608 11,8086
1 DOLLAR U.S.A. 8,89350 10,3357
1 DOLLAR CANADIEN 6,32270 7,34810
1 LIVRE STERLING 11,8970 13,8270
1 LIVRE GIBRALTAR 11,8970 13,8270
1 FRANC SUISSE 10,9150 12,6850
1 RIYAL SAOUDIEN 2,36930 2,75350
1 DINAR KOWEITIEN 28,7210 33,3790
1 DIRHAM E.A.U. 2,42130 2,81390
1 RIYAL QATARI 2,43920 2,83480
1 DINAR BAHREINI 23,5900 27,4160
100 YENS JAPONAIS 5,45020 6,33400
1 RIYAL OMANI 23,1000 26,8460
A regarder aussi
Pourquoi le Maroc a perdu contre la France ? (CHEBKA)