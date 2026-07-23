Economie

Devises vs Dirham : les cours du jeudi 23 juillet

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 juillet 2026 - 09:30
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 23 juillet.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,1608 11,8086

1 DOLLAR U.S.A. 8,89350 10,3357

1 DOLLAR CANADIEN 6,32270 7,34810

1 LIVRE STERLING 11,8970 13,8270

1 LIVRE GIBRALTAR 11,8970 13,8270

1 FRANC SUISSE 10,9150 12,6850

1 RIYAL SAOUDIEN 2,36930 2,75350

1 DINAR KOWEITIEN 28,7210 33,3790

1 DIRHAM E.A.U. 2,42130 2,81390

1 RIYAL QATARI 2,43920 2,83480

1 DINAR BAHREINI 23,5900 27,4160

100 YENS JAPONAIS 5,45020 6,33400

1 RIYAL OMANI 23,1000 26,8460

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