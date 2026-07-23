Volkswagen va lancer des voitures à conduite autonome en Chine dès 2027

Le constructeur automobile allemand Volkswagen prévoit de commercialiser en Chine, à partir du second semestre 2027, des voitures dotées de fonctions de conduite autonome permettant au véhicule de circuler sans intervention du conducteur dans certaines conditions, a annoncé mercredi sa division chinoise dans un communiqué publié par Cariad, la filiale logicielle du groupe.

Pour accélérer le développement de ce genre de voitures, Volkswagen Group China a renforcé sa coopération avec le spécialiste chinois de l’intelligence artificielle, Horizon Robotics, à travers Carizon, une coentreprise réunissant Cariad et l’entreprise chinoise.

L’accord permettra à Carizon d’utiliser le modèle d’intelligence artificielle d’Horizon Robotics pour développer un système capable d’analyser les données des capteurs, de comprendre des situations de circulation complexes et d’anticiper le comportement des autres usagers.

Un système d’aide à la conduite moins avancé est déjà entré en production et doit équiper sept nouveaux modèles électrifiés du groupe en Chine à partir du troisième trimestre 2026.

Volkswagen travaille également sur des technologies permettant une conduite entièrement autonome dans des zones déterminées, notamment pour les voitures particulières et les taxis sans conducteur, avec l’objectif de les déployer ultérieurement sur certains marchés internationaux.