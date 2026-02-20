Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la semaine
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la semaine du 16 au 20 février.
Plus fortes hausses :
– Balima (+9,73% à 246,9 DH)
– Minière Touissit (+9,48% à 3.350 DH)
– Addoha (+8,16% à 30,5 DH)
– Résidences Dar Saada (+6,75% à 161,25 DH)
– Jet Contractors (+4,88% à 2.727 DH)
Plus fortes baisses :
– Zellidja (-6,12% à 230 DH)
– S2M (-5,97% à 545,4 DH)
– Maroc Leasing (-5,77% à 353,05 DH)
– Salafin (-5,18% à 560,4 DH)
– Involys (-5,03% à 170 DH)