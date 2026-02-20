Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la semaine du 16 au 20 février.

Plus fortes hausses :

– Balima (+9,73% à 246,9 DH)

– Minière Touissit (+9,48% à 3.350 DH)

– Addoha (+8,16% à 30,5 DH)

– Résidences Dar Saada (+6,75% à 161,25 DH)

– Jet Contractors (+4,88% à 2.727 DH)

Plus fortes baisses :

– Zellidja (-6,12% à 230 DH)

– S2M (-5,97% à 545,4 DH)

– Maroc Leasing (-5,77% à 353,05 DH)

– Salafin (-5,18% à 560,4 DH)

– Involys (-5,03% à 170 DH)