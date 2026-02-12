La Bourse de Casablanca débute dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en hausse jeudi, son indice principal, le MASI, progressant de 0,54% à 18.464,27 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, avançait de 0,63% à 1.428,61 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, gagnait 1,02% à 1.256,95 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,26% à 1.838,06 pts.

Mercredi, le MASI avait clôturé la séance sur un gain de 0,34%.