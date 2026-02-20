La Bourse de Casablanca démarre ce vendredi en baisse

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en baisse vendredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,2% à 18.698,73 points (pts). L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, perdait 0,04% à 1.449,37 pts et le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, cédait 0,29% à 1.261,83 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique mesurant la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, se repliait, quant à lui, de 0,45% à 1.879,57 pts.

Aux valeurs individuelles, M2M Group (+9,82% à 468,95 DH), Stroc Industrie (+3,81% à 227,45 DH), SMI (+2,34% à 5.680 DH), Alliances (+2,34% à 525 DH) et Sonasid (+1,19% à 2.120 DH) réalisaient les meilleures performances.

À l’inverse, Microdata (-4,11% à 794 DH), BMCI (-2,8% à 622,1 DH), Jet Contractors (-2,79% à 2.651 DH), Cartier Saada (-2,6% à 31,15 DH) et CMGP Group (-2,53% à 382,1 DH) accusaient les plus fortes baisses.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,26%.

