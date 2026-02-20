Baristas ouvre son nouveau café au Mazeej Mall, à Laâyoune

Baristas annonce l’ouverture de son nouveau café au Mazeej Mall à Laâyoune. Cette implantation marque une nouvelle étape dans le développement de la marque, qui poursuit l’élargissement progressif de son réseau à l’échelle nationale.

Positionnée comme un concept Café • Chocolatier • Restaurant, Baristas déploie une expérience gourmande articulée autour des desserts au chocolat belge, de l’univers coffee shop et d’une offre food complète.

Si le concept s’inscrit dans une approche internationale, il se distingue par un ancrage fort dans le contexte marocain, porté par l’hospitalité, la qualité de l’accueil et le respect des habitudes locales de consommation. Présente dans plusieurs villes du Royaume, la marque intègre des touches marocaines dans son offre et son expérience, tout en s’adaptant aux temps forts culturels qui rythment le quotidien, créant une connexion authentique et durable.

Pensée pour accompagner l’ensemble des temps de consommation, la carte conjugue références sucrées emblématiques ; crêpes, gaufres, pancakes et fondants au chocolat belge , et propositions salées adaptées au petit-déjeuner, au déjeuner comme au dîner. L’offre café évolue en continu, intégrant les tendances coffee shop internationales innovantes et les nouveaux standards de consommation, tandis que cafés et boissons signature viennent compléter cet univers structuré autour de la gourmandise et de la convivialité.

Au-delà de l’offre produits, Baristas s’attache à proposer des espaces de vie conçus pour répondre à des usages variés. L’enseigne s’adresse aussi bien aux familles qu’aux jeunes actifs ou aux professionnels, en mettant l’accent sur le confort, la qualité de service et l’expérience client. Cette approche vise à inscrire chaque point de vente dans son environnement local, en phase avec les attentes et les habitudes de la clientèle.

« L’ouverture de Baristas à Laâyoune illustre notre engagement à rapprocher la marque de nouveaux publics et à accompagner la dynamique de développement des régions du Sud, en phase avec les orientations du Royaume en matière de consolidation de l’attractivité territoriale et de renforcement du tissu économique local. Nous souhaitons proposer une expérience gourmande accessible et qualitative, pensée pour s’adapter aux différents moments de la journée et aux usages locaux », déclare le directeur du pôle food du groupe.

Déjà présente à Casablanca, notamment au Morocco Mall, au Boulevard El Qods, à Aeria Mall et à Sela Park Almaz, ainsi qu’au Parc de Mohammedia, Baristas confirme avec Laâyoune sa volonté de renforcer son maillage territorial. Cette ouverture s’inscrit dans une logique d’expansion maîtrisée, privilégiant des emplacements à fort potentiel et une cohérence globale du concept, tout en accompagnant la dynamique de développement territorial portée par le Royaume, visant à renforcer l’attractivité économique des régions et à soutenir l’émergence de nouveaux pôles urbains et commerciaux.

L’inauguration du café Baristas a été célébrée à travers un événement réunissant partenaires, invités et visiteurs, dans une ambiance festive rythmée par un show live. Une soirée à l’image de l’esprit Baristas, placé sous le signe de la convivialité et du partage.

À travers cette nouvelle adresse, Baristas poursuit sa stratégie de développement et confirme son ambition de s’imposer durablement dans le paysage de la restauration gourmande au Maroc.