La Bourse de Casablanca termine dans le vert

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le vert mercredi à la clôture, son indice principal, le MASI, progressant de 1,03% à 18.846,35 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a gagné 0,08% à 1.518,13 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,13% à 1.270,7 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a progressé de 0,44% à 1.841,48 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont augmenté respectivement de 1,15% à 17.450,67 pts et de 0,95% à 15.988,73 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Agroalimentaire / Production » (+3,08%), « Sociétés de financement et autres activités financières » (+2,77%) et « Sociétés de portefeuilles – Holdings » (+2,61%) ont réalisé les meilleures performances.

Contre-tendance, les secteurs « Électricité » (-2,75%), « Chimie » (-2,63%) et « Sociétés de placement immobilier » (-1,91%) ont accusé les plus forts replis.

Les échanges ont atteint 2,21 milliards de dirhams (MMDH), réalisés principalement sur le marché central (1,18 MMDH) et le marché de blocs (1,01 MMDH). À cela s’ajoutent les transferts pour un volume de 6,06 MDH et les apports de titres pour 4,98 MDH.

Les transactions ont été dominées par SGTM (340,26 MDH), Banque Centrale Populaire (301,85 MDH) et Akdital (87,38 MDH).

De son côté, la capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.040,69 MMDH.

Aux valeurs individuelles, EQDOM (+9,92% à 1.297 DH), SGTM S.A (+9,46% à 915 DH), Lesieur Cristal (+9,09% à 360 DH), Stokvis Nord Afrique (+4,1% à 94 DH) et CFG Bank (+3,81% à 245 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

À l’inverse, Involys (-8,31% à 182 DH), Rébab Company (-5,97% à 106,25 DH), Zellidja S.A (-5,97% à 204,05 DH), Oulmès (-5,44% à 1.182 DH) et Sanlam Maroc (-4,72% à 2.140 DH) ont accusé les plus fortes baisses.