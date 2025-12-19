Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 décembre 2025 - 14:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de vendredi.

Plus fortes hausses :

– Maghreb Oxygène (+8% à 415,9 dirhams)

– SMI (+4,45% à 3.447 dirhams)

– Aradei Capital (+3,94% à 449 dirhams)

– Akdital (+3,27% à 1.200 dirhams)

– Cash Plus S.A (+3,26% à 320,1 dirhams).

Plus fortes baisses :

– Managem (-2,42% à 6.000 dirhams)

– IB Maroc.com (-2,08% à 70 dirhams)

– Med Paper (-1,03% à 27 dirhams)

– Wafa Assurance (-0,99% à 5.000 dirhams)

– Cosumar (-0,74% à 201,5 dirhams).



