Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops à la mi-séance
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca à la mi-séance de vendredi.
Plus fortes hausses :
– Maghreb Oxygène (+8% à 415,9 dirhams)
– SMI (+4,45% à 3.447 dirhams)
– Aradei Capital (+3,94% à 449 dirhams)
– Akdital (+3,27% à 1.200 dirhams)
– Cash Plus S.A (+3,26% à 320,1 dirhams).
Plus fortes baisses :
– Managem (-2,42% à 6.000 dirhams)
– IB Maroc.com (-2,08% à 70 dirhams)
– Med Paper (-1,03% à 27 dirhams)
– Wafa Assurance (-0,99% à 5.000 dirhams)
– Cosumar (-0,74% à 201,5 dirhams).