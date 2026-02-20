La Bourse de Casablanca termine sa séance dans le rouge ce vendredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé dans le rouge vendredi, son indice principal, le MASI, lâchant 0,19% à 18.701,04 points (pts). Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,32% à 1.445,24 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 0,34% à 1.261,16 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a avancé de 0,17% à 1.891,27 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont cédé 0,38% et 0,21% à 17.219 pts et 15.958,21 pts, respectivement.

S.L.