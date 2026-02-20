Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce vendredi 20 février

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)20 février 2026 - 10:00
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du vendredi 20 février 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2737 – 11,9397

1 DOLLAR U.S.A. 8,7353 – 10,1519

1 DOLLAR CANADIEN 6,3804 – 7,415

1 LIVRE STERLING 11,752 – 13,658

1 LIVRE GIBRALTAR 11,752 – 13,658

1 FRANC SUISSE 11,266 – 13,092

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3287 – 2,7063

1 DINAR KOWEITIEN 28,459 – 33,073

1 DIRHAM E.A.U. 2,3783 – 2,7639

1 RIYAL QATARI 2,3961 – 2,7847

1 DINAR BAHREINI 23,17 – 26,928

100 YENS JAPONAIS 5,6129 – 6,5231

1 RIYAL OMANI 22,689 – 26,369.

