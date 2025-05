Smeia lance la nouvelle génération MINI 100 % électrique

Smeia lance la nouvelle génération MINI qui propose désormais une motorisation 100 % électrique en complément des versions Essence et Diesel ;

le tout nouveau MINI ACEMAN, crossover urbain audacieux et inédit ;

encore plus de digitalisation : une technologie embarquée révolutionnaire, pour la première fois au Maroc.

Smeia, importateur exclusif de MINI au Maroc, marque un tournant majeur avec le lancement officiel de la nouvelle génération de véhicules MINI 100 % électriques.

Cette évolution incarne une nouvelle vision de la mobilité, plus durable et innovante, sans jamais renier l’ADN unique et emblématique de MINI. Le design est repensé, la technologie embarquée transformée et l’offre moteur désormais étendue.

Désormais, la MINI Family s’agrandit et se diversifie pour répondre à tous les styles de conduite et à toutes les envies. Du moteur électrique au diesel ou à l’essence, le choix est laissé au client, en fonction de ses préférences et de son style de conduite.

Autre grande nouveauté : le MINI ACEMAN. Ce tout nouveau crossover urbain au caractère affirmé vient enrichir une gamme déjà iconique, avec une silhouette inédite et des fonctionnalités pensées pour la ville et les esprits libres.

Enfin, la nouvelle Interface Digitale MINI, intuitive, personnalisable et ultra-connectée, offre aux conducteurs une toute nouvelle façon de vivre la route.

UNE GAMME 100 % ELECTRIQUE… MAIS PAS SEULEMENT.

MINI COOPER – L’icône urbaine modernisée

Design extérieur

La nouvelle MINI Cooper conserve son ADN iconique avec des proportions compactes, des porte-à-faux courts et une silhouette immédiatement reconnaissable. Le design a été entièrement épuré : la calandre hexagonale emblématique est désormais fermée, conférant une allure plus aérodynamique et affirmée. Les projecteurs ronds à LED et les feux arrière triangulaires rétro-éclairés avec trois signatures lumineuses personnalisables apportent une touche technologique et contemporaine. Les jantes au design aérodynamique complètent l’ensemble avec élégance.

Design intérieur

L’intérieur a été repensé selon la philosophie « Charismatic Simplicity ». Le tableau de bord est horizontal, dégagé et valorisé par un large écran central OLED rond de 24 cm. Ce dernier remplace le traditionnel compteur de bord et sert à la fois d’interface multimédia, de navigation, et de commande de confort. Le nombre de boutons physiques est réduit au minimum, pour une expérience de conduite pure et intuitive. Les matériaux sont écoresponsables, agréables au toucher et les ambiances lumineuses personnalisables créent une atmosphère chaleureuse et dynamique.

Le choix des motorisations : 100 % électrique ou essence

La nouvelle MINI Cooper incarne parfaitement l’esprit de la marque en offrant le choix entre deux types de motorisations : 100 % électrique ou essence, pour répondre aux préférences de chaque conducteur.

La MINI Cooper E est équipée d’un moteur 100% électrique développant 184 chevaux (135 kW) pour un couple de 290 Nm, lui permettant d’atteindre les 100 km/h en seulement 7,3 secondes. Grâce à une batterie de 40,7 kWh, elle offre une autonomie allant jusqu’à 305 km. La recharge est rapide : jusqu’à 11 kW en courant alternatif (AC) et 95 kW en courant continu (DC), permettant de récupérer 80 % de batterie en moins de 30 minutes. Avec une consommation moyenne située entre 14,1 et 14,7 kWh/100 km et un coffre modulable de 210 à 800 litres, la MINI Cooper E combine performance, technologie et plaisir de conduite.

En parallèle, la MINI Cooper C (essence) embarque un moteur 3 cylindres 1.5L TwinPower Turbo, développant 156 chevaux (115 kW) et 230 Nm de couple, pour un 0 à 100 km/h réalisé en environ 7,7 secondes. Elle affiche une consommation maîtrisée, entre 5,8 et 6,5 L/100 km en cycle mixte WLTP et conserve le même volume de coffre que la version électrique, offrant ainsi polyvalence et agilité au quotidien.

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT

La nouvelle MINI Cooper est désormais disponible à partir de 296 000 DHS

Sur la version 100% électrique, une borne de recharge de 22 kW est offerte

Une version Cabriolet est également proposée à partir de 379 000 DHS, pour profiter pleinement du plaisir de conduire à ciel ouvert

Pour les amateurs de sensations fortes, les versions sportives John Cooper Works (JCW) sont disponibles à partir de 489 000 DHS, en version Coupé comme en Cabriolet

Ces offres sont dès à présent disponibles dans tout le réseau Smeia – MINI.

MINI COUNTRYMAN – L’élégance robuste et familiale

Design extérieur

Le nouveau MINI Countryman Electrique gagne en présence avec une silhouette plus haute, des lignes plus verticales et un langage formel plus musclé. La calandre hexagonale redessinée est plus angulaire, entourée de nouveaux projecteurs LED expressifs. Des arches de roues robustes, une garde au sol plus généreuse et un toit flottant accentuent son caractère baroudeur chic. Le design extérieur incarne une allure aventurière sans compromettre l’élégance urbaine.

Design intérieur

L’intérieur reflète l’ambition de polyvalence et de modernité. Plus spacieux, il offre un confort haut de gamme, avec des sièges avant redessinés, des matériaux textiles recyclés haut de gamme et un espace arrière optimisé pour les familles ou les longs trajets. Le tableau de bord reprend la logique minimaliste de la gamme, dominé par le grand écran OLED rond. Une interface intuitive, des rangements malins et un éclairage d’ambiance modulable renforcent la qualité perçue et le bien-être à bord.

Le choix des motorisations : 100 % électrique, diésel et essence

Le nouveau MINI Countryman s’adapte à tous les styles de conduite en proposant trois motorisations distinctes : 100 % électrique, diesel ou essence.

MINI Countryman 100 % électrique

Disponible en version Countryman E, cette motorisation développe 204 chevaux (150 kW) et 250 Nm de couple, permettant un 0 à 100 km/h en seulement 8,6 secondes. Grâce à une batterie de 64,7 kWh, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 433 km (cycle WLTP). La recharge s’effectue jusqu’à 22 kW en courant alternatif (AC) et jusqu’à 130 kW en courant continu (DC), avec une consommation maîtrisée entre 16,8 et 18,4 kWh/100 km. Le volume de coffre varie de 460 à 1450 litres.

MINI Countryman Diesel

La motorisation diesel, en version Countryman D, propose un moteur 2.0 litres de 150 chevaux (110 kW) et 360 Nm de couple. Elle offre un excellent compromis entre performance et sobriété, avec une consommation moyenne annoncée entre 5,1 et 5,5 l/100 km. Elle permet d’aborder les longs trajets en toute sérénité, tout en bénéficiant d’un agrément de conduite typique MINI.

MINI Countryman Essence

La version essence, Countryman C, est équipée d’un moteur 1.5 litre trois cylindres développant 170 chevaux (125 kW) et 280 Nm de couple. Elle réalise le 0 à 100 km/h en 8,3 secondes, avec une consommation moyenne de 6,5 à 6,9 l/100 km. Dynamique et polyvalente, cette motorisation s’adresse aux conducteurs à la recherche d’un plaisir de conduite immédiat et urbain.

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT

Le nouveau MINI Countryman est désormais disponible à partir de 356 000 DHS en motorisation Essence

La version Diesel est proposée à partir de 388 000 DHS

Sur la version 100% électrique, une borne de recharge de 22 kW est offerte

Le Countryman John Cooper Works (JCW) est disponible à partir de 537 000 DHS, avec ses 300 ch et son tempérament résolument sportif

MINI ACEMAN – Le nouveau visage de l’audace urbaine

Design extérieur

Avec le MINI Aceman, la marque introduit une nouvelle silhouette inédite entre berline compacte et crossover. Ce modèle affiche une face avant inédite, marquée par des projecteurs octogonaux et une signature lumineuse exclusive. La carrosserie compacte mais musclée est soulignée par des protections noires contrastées, des jantes sculptées, et une ligne de toit flottante qui accentue le dynamisme du profil. Le MINI Aceman est conçu pour les villes, avec une esthétique tendance et sportive.

Design intérieur

L’habitacle du MINI Aceman propose un univers original, chaleureux et éco-conscient. Les matériaux utilisés sont issus de sources durables, avec des tissus texturés au toucher doux et des coloris vifs. L’interface numérique est centrée autour du célèbre écran OLED, et accompagnée de commandes tactiles ou physiques minimales. L’espace est optimisé pour offrir confort et fonctionnalité, avec une banquette arrière modulable, idéale pour les besoins urbains.

Motorisation : 100% électrique

Le tout nouveau MINI Aceman est disponible en motorisation Aceman E de 184 chevaux (135 kW) avec 290 Nm de couple.

Le MINI Aceman E atteint une autonomie d’environ 310 km, grâce à une batterie de 42,5 kWh.

Mesurant 4,08 m de long, 1,75 m de large et 1,51 m de haut, le MINI Aceman est agile et compact, avec une consommation d’énergie maîtrisée autour de 15 kWh/100 km. Le coffre, spacieux pour la catégorie, offre un volume allant de 300 à 1005 litres. Le MINI Aceman réinvente l’esprit MINI dans un format jeune, urbain et résolument électrique.

OFFRE SPÉCIALE DE LANCEMENT

Le tout nouveau MINI Aceman, 100% électrique, est désormais disponible à partir de 487 000 DHS.

une borne de recharge de 22 kW est offerte

Nouvelle Interface Digitale MINI

La nouvelle gamme MINI redéfinit l’expérience digitale embarquée en l’intégrant profondément dans l’écosystème quotidien du conducteur. Véritable assistant personnel, MINI Connected propose un ensemble de services numériques et d’interfaces intuitives permettant une interaction fluide entre le conducteur, son véhicule et son smartphone.

Clé numérique intelligente (Digital Smart Key)

Grâce à l’option Accès Confort, la clé digitale transforme le smartphone du conducteur en clé du véhicule. Compatible avec une sélection de smartphones récents, cette fonction permet de verrouiller, déverrouiller et même démarrer la MINI sans jamais sortir son téléphone de la poche. La clé peut également être partagée numériquement avec jusqu’à cinq autres utilisateurs via l’application MINI.

Mises à jour techniques à distance (Remote Software Upgrade)

Les modèles de la nouvelle gamme MINI sont équipés de la technologie de mise à jour logicielle OTA (Over-the-Air). Cela permet au véhicule de bénéficier des dernières améliorations logicielles, correctifs de sécurité ou nouvelles fonctions, sans passer par l’atelier. L’utilisateur est notifié sur son application et peut lancer l’installation à sa convenance.

L’écran OLED

Le cœur numérique de la nouvelle MINI repose sur « l’Interaction Unit », le premier écran OLED circulaire de l’industrie automobile. D’un diamètre de 240 mm, il offre des couleurs d’une richesse et d’un contraste exceptionnels et s’intègre harmonieusement dans l’habitacle pour être accessible aussi bien au conducteur qu’au passager avant. Grâce à la résolution et à la rapidité de la technologie OLED, l’Interface MINI Operating System 9 s’anime avec des micro-animations fluides, un design « round content » et un agencement clair des éléments statiques et dynamiques, pour une expérience tactile et visuelle à la fois intuitive et émotionnelle.

Historique des trajets et statistiques de conduite

Le véhicule enregistre automatiquement l’historique des trajets et fournit des statistiques de conduite détaillées : durée, distance, consommation (ou efficacité énergétique pour les modèles électriques) et plus encore.

Personnalisation de l’environnement intérieur

Grâce à MINI Experience Modes et à l’intégration avec l’application, il est possible de configurer des ambiances lumineuses, des sons et des réglages de conduite personnalisés. L’utilisateur peut également préparer des profils utilisateurs distincts, synchronisés avec son compte MINI, afin de retrouver ses préférences à bord quel que soit le véhicule MINI utilisé.