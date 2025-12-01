SMEIA dévoile la BMW iX3 pour la première fois au Maroc

La nouvelle BMW iX3 a été exposée au Sofitel de Marrakech durant le prestigieux Festival International du Film de Marrakech, dont Smeia – BMW a été le transporteur officiel pour la dixième année consécutive. Véritable célébration du cinéma mondial, le Festival a réuni cette année encore réalisateurs, acteurs, producteurs et talents émergents au cœur de la ville ocre.

Première représentante de la Neue Klasse, la nouvelle BMW iX3 inaugure une nouvelle ère pour la marque. 100 % électrique, elle intègre la technologie BMW eDrive de sixième génération offrant jusqu’à 805 km d’autonomie et une recharge ultra-rapide de 400 kW. Son design repensé, son architecture électronique entièrement nouvelle et son interface digitale BMW Panoramic iDrive posent de nouveaux standards en matière d’innovation, de connectivité et d’expérience utilisateur. Plus efficiente, plus intuitive et plus durable, la BMW iX3 incarne les avancées majeures qui équiperont plus de 40 modèles BMW d’ici 2027.

Lancement du nouveau langage stylistique : épuré, affirmé et intemporel.

La nouvelle BMW iX3 incarne pleinement l’ADN de la Neue Klasse dans un format SAV, associant proportions emblématiques et modernité affirmée. Avec 4 782 mm de long, 1 895 mm de large et 1 635 mm de haut, elle reprend les codes iconiques des modèles BMW X, enrichis de lignes précises et d’un travail aérodynamique poussé permettant d’atteindre un Cx remarquable de 0,24.

L’habitacle offre un espace généreux et une grande polyvalence : le volume de chargement évolue de 520 litres à 1 750 litres grâce à la banquette arrière rabattable, tandis qu’un compartiment additionnel de 58 litres sous le capot augmente encore la capacité de rangement. Le modèle peut également être équipé d’un crochet d’attelage électrique escamotable, renforçant sa capacité à répondre à des besoins de transport plus exigeants.

Elle peut être équipée de la finition M Sport qui renforcera encore plus son allure dynamique par des éléments extérieurs en noir brillant (coques de rétroviseurs et diffuseur arrière), ainsi que par les sièges M Sport et le volant M à l’intérieur. Le pack éclairage extérieur BMW Iconic Glow avec calandre illuminée propose une mise en scène spectaculaire de sons et lumières, avec des ambiances « Relaxed », « Balanced » et « Excited ». La séquence d’accueil démarre dès que le conducteur s’approche du véhicule et, une fois installé à bord, une animation de bienvenue se déploie depuis le BMW Panoramic Vision et l’écran central, s’étendant en douceur du côté conducteur vers le côté passager avant.

Design intérieur : un espace moderne orienté vers le conducteur, fidèle à l’esprit BMW et un confort exceptionnel pour tous les passagers.

L’habitacle de la nouvelle BMW iX3 fixe de nouveaux standards en matière de modernité et d’expérience digitale. Son design épuré et allégé crée la scène idéale pour une expérience numérique immersive. Fidèle à la philosophie BMW, l’intérieur accorde une attention particulière au conducteur tout en offrant un confort optimal à l’ensemble des occupants. Conçue spécifiquement pour les architectures 100 % électriques, la structure du modèle garantit un espace particulièrement généreux pour cinq passagers. La planche de bord “flottante”, dont les lignes se prolongent dans les panneaux de porte, crée un véritable effet enveloppant. Revêtue de tissus raffinés et soulignée par un rétroéclairage d’ambiance, elle contribue à instaurer une atmosphère chaleureuse et accueillante. De larges surfaces vitrées, complétées par un toit panoramique en option avec vitrage à confort thermique, baignent l’habitacle de lumière.

Autre élément marquant du cockpit, organisé horizontalement : la nouvelle interface digitale BMW Panoramic iDrive, reposant sur le tout nouveau BMW Operating System X. Elle associe affichages, architecture lumineuse, design sonore et ergonomie intuitive dans une expérience holistique et personnalisable grâce aux My Modes. De nouveaux sons de conduite ainsi que des effets et signaux sonores BMW HypersonX ont été développés spécialement pour la Neue Klasse, renforçant la dimension émotionnelle de l’expérience de conduite.

Les sièges, au design élégant et minimaliste, allient un confort exceptionnel sur les longs trajets à un caractère sportif affirmé. Ils bénéficient de multiples réglages offrant une expérience véritablement sur mesure. Entièrement redessinés, le volant et la console centrale, située entre les sièges avant, combinent espaces de rangement et éléments de commande dans une logique de simplicité et d’efficacité. À l’arrière, la banquette propose une assise continue inspirée d’un sofa, pour une sensation de confort homogène sur toute la largeur.

Technologie BMW eDrive de sixième génération :

Plus d’efficience, plus d’autonomie et des recharges plus rapides. La technologie BMW eDrive de sixième génération, développée pour la Neue Klasse, associe des moteurs électriques hautement efficients, de nouvelles batteries haute tension à cellules cylindriques et une architecture 800V. La BMW iX3 50 xDrive est animée par deux moteurs électriques délivrant ensemble une puissance de 345 kW/469 ch et un couple de 645 Nm. Il accélère de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes et atteint une vitesse maximale de 210 km/h. Sa transmission intégrale électrique combine un moteur synchrone à excitation externe (EESM) profondément optimisé à l’essieu arrière, garantissant un rendement particulièrement élevé, et un nouveau moteur asynchrone (ASM) compact à l’essieu avant.

BMW Charging :

Temps de charge réduits et introduction de la charge bidirectionnelle. Les progrès apportés par la technologie BMW eDrive de sixième génération ont également une influence déterminante sur l’expérience de recharge. Avec une puissance de charge maximale de 400 kW, la nouvelle BMW iX3 peut récupérer jusqu’à 372 kilomètres d’autonomie en seulement dix minutes sur une borne rapide à courant continu (DC) 800V. La batterie haute tension se recharge de 10 à 80 % en 21 minutes. La nouvelle BMW iX3, équipée d’une technologie de gestion de batterie avec matrice de commutation intégrée conçue en interne par le BMW Group, permet également un rechargement rapide sur des bornes 400V (DC). L’optimisation de la préparation de la batterie contribue elle aussi à réduire les temps de charge. La BMW iX3 50 xDrive peut être rechargée en courant alternatif (AC) à 11 kW de série, ou à 22 kW en option. La nouvelle BMW iX3 propose également de nombreuses fonctions de charge bidirectionnelle, permettant de l’utiliser comme source d’énergie dans divers cas d’usage. La fonction Vehicle-to-Load (V2L) transforme ainsi le véhicule en véritable batterie mobile, capable d’alimenter des appareils électriques en déplacement. La fonction Vehicle-to-Home (V2H) lui permet de stocker l’énergie produite par des panneaux photovoltaïques domestiques.

Commercialisation au Maroc :

Date d’ouverture des commandes : le 26 novembre 2025

Date de commercialisation : avril – mai 2026

Tarifs nouvelle BMW iX3