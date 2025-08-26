La succursale BMW et MINI de SMEIA à Tanger inaugure le nouveau concept BMW RETAIL NEXT

Les nouveaux standards BMW et MINI pour une expérience client immersive, digitale et premium.

BMW Retail Next est le concept mondial développé par BMW pour réinventer l’expérience client en concession. Il repose sur quatre piliers essentiels :

une architecture extérieure moderne accompagnée d’une signalétique repensée et harmonisée à l’échelle internationale ;

un design intérieur chaleureux, immersif et inspiré des boutiques haut de gamme ;

une digitalisation complète et intégrée du parcours client ;

une mobilité accrue des équipes commerciales.

C’est dans cette dynamique que Smeia a déployée à Tanger la première application au Maroc de ce concept international. Cette transformation s’inscrit dans un programme d’évolution architecturale et d’harmonisation globale du réseau Smeia – BMW.

Smeia-BMW Tanger : un site entièrement repensé autour du client.

Premier site à adopter cette nouvelle charte Retail Next, le showroom de Tanger a fait l’objet d’une rénovation complète. L’objectif est clair : offrir une expérience immersive, fluide et premium, à la hauteur des attentes de la clientèle moderne.

Les espaces sont désormais ouverts, digitaux et conviviaux, avec les véhicules exposés placés au cœur de l’interaction. Plus qu’un simple lieu de vente, le showroom est un véritable espace de découverte, d’écoute et de dialogue, s’inspirant des codes du retail de luxe.

Une approche humaine et technologique.

Introduit dès 2016 à Casablanca puis à Rabat, le rôle de Product Genius révolutionne l’accompagnement du client. Véritable ambassadeur de la marque, ce conseiller client nouvelle génération se concentre sur l’information, l’inspiration et la compréhension des véhicules et des technologies.

Sa mission : guider les visiteurs dans l’exploration des innovations, motorisations et systèmes embarqués grâce à une approche pédagogique, ludique et interactive.

Ce nouveau rôle vient renforcer à présent l’équipe commerciale de la succursale de Tanger. Le tandem Product Genius et conseiller commercial créé sous la bannière “One Sales Team” une vraie valeur ajoutée pour les clients. Cette synergie garantit une expérience qualitative et personnalisée à chaque étape de son parcours.

Le digital au service de la relation client

Le concept Retail Next intègre des outils numériques immersifs tout au long du parcours client tel que des écrans interactifs, contenus enrichis et des configurateurs appelés « Mobile Customizer ». Cette digitalisation accroît l’autonomie des conseillers commerciaux, améliore leur réactivité et personnalise chaque interaction, de l’accueil jusqu’à la livraison.

Nouveau Design Retail Next avec une subtile signature marocaine.

Le showroom BMW et MINI de Tanger illustre le nouveau concept Retail Next, qui combine design contemporain, technologies immersives et parcours client fluide. Son aménagement, centré sur l’expérience et l’accueil premium, intègre des espaces ergonomiques, des outils digitaux innovants et des matériaux durables. Des touches subtiles inspirées de l’artisanat marocain viennent rehausser l’esthétique, apportant une note locale et élégante à cet environnement à la fois moderne et fonctionnel.

Prochaines étapes du développement du réseau Smeia BMW – MINI – BMW Motorrad

Dans le cadre de son plan national de développement, Smeia prévoit la construction de deux nouveaux showrooms selon les standards Retail Next :

Smeia – BMW Bouskoura – Casablanca | Ouverture prévue : fin 2026

| Ouverture prévue : fin 2026 Smeia – BMW Marrakech | Ouverture prévue : début 2027

Ces nouveaux sites incarneront le concept Retail Next, assurant une harmonisation du réseau autour d’un même niveau d’excellence.