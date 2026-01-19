Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 19 janvier
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 19 janvier 2026 :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,2314 – 11,8906
1 DOLLAR U.S.A. 8,7944 – 10,2206
1 DOLLAR CANADIEN 6,3319 – 7,3587
1 LIVRE STERLING 11,785 – 13,697
1 LIVRE GIBRALTAR 11,785 – 13,697
1 FRANC SUISSE 11,015 – 12,801
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3452 – 2,7254
1 DINAR KOWEITIEN 28,548 – 33,178
1 DIRHAM E.A.U. 2,3944 – 2,7826
1 RIYAL QATARI 2,4128 – 2,804
1 DINAR BAHREINI 23,328 – 27,11
100 YENS JAPONAIS 5,5692 – 6,4724
1 RIYAL OMANI 22,843 – 26,547.
S.L