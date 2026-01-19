Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce lundi 19 janvier

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 janvier 2026 - 09:10
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du lundi 19 janvier 2026 :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,2314 – 11,8906

1 DOLLAR U.S.A. 8,7944 – 10,2206

1 DOLLAR CANADIEN 6,3319 – 7,3587

1 LIVRE STERLING 11,785 – 13,697

1 LIVRE GIBRALTAR 11,785 – 13,697

1 FRANC SUISSE 11,015 – 12,801

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3452 – 2,7254

1 DINAR KOWEITIEN 28,548 – 33,178

1 DIRHAM E.A.U. 2,3944 – 2,7826

1 RIYAL QATARI 2,4128 – 2,804

1 DINAR BAHREINI 23,328 – 27,11

100 YENS JAPONAIS 5,5692 – 6,4724

1 RIYAL OMANI 22,843 – 26,547.

S.L



CAN 2025: Maroc-Sénégal, finale de rêve (VIDEO)
Lire l'article




Tags
Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)19 janvier 2026 - 09:10






Bouton retour en haut de la page