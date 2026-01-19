La Bourse de Casablanca termine sa séance dans le rouge ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge lundi, son indice principal, le MASI, cédant 1% à 19.008,06 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 1,38% à 1.479,11 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 0,78% à 1.287,79 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a diminué de 0,15% à 1.881,39 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont achevé la séance sur des pertes respectives de 0,63% à 17.737,09 pts et 0,71% à 16.242,78 pts.

Sur le plan sectoriel, les indices « Ingénieries et biens d’équipement industriels » (-3,01%), « Industrie agricole » (-2,6%) et « Télécommunications » (-1,76%) ont accusé les plus fortes baisses.

Les secteurs « Mines » (+2,87%), « Transport » (+0,54%) et « Chimie » (+0,25%) ont affiché les plus fortes progressions.

Les échanges ont atteint plus de 170,72 millions de dirhams (MDH), réalisés principalement sur le marché central « Actions » et dominés par les transactions sur Attijariwafa Bank (19,78 MDH), CIH (18,9 MDH) et SGTM (18,63 MDH).

La capitalisation boursière s’est établie à plus de 1.061 milliards de dirhams.

Aux valeurs individuelles, Crédit du Maroc (-3,61% à 1.094 DH), Disway (-3,22% à 871 DH), Jet Contractors (-2,93% à 2.620 DH), Involys (-2,56% à 190 DH) et Cash Plus (-2,15% à 293,5 DH) ont enregistré les plus forts replis.

À l’opposé, SMI (+6,48% à 5.803 DH), Salafin (+5,51% à 592 DH), M2M Group (+2,66% à 463 DH), Ennakl (+1,92% à 53 DH) et Lesieur Cristal (+1,72% à 361,1 DH) ont réalisé les meilleures performances.

S.L.