La Bourse de Casablanca termine sur une note négative

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note négative vendredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,36% à 19.200,47 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, s’est adjugé 0,03% à 1.499,73 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, a abandonné 0,57% à 1.297,96 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a diminué de 1,47% à 1.884,22 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 Index et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont fini sur des baisses respectives de 0,43% à 17.849,75 pts et de 0,42% à 16.358,9 pts.