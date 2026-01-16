Après ses déclarations contre le Maroc, Hossam Hassan menacé à la tête des Pharaons ?

Le communiqué de la Fédération égyptienne de football a ouvert la porte à de nombreuses interprétations quant à l’avenir de l’entraîneur de l’équipe nationale, Hossam Hassan, notamment parce qu’il faisait suite à ses déclarations provocatrices après l’élimination en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc.

Hani Abou-Rida, président de la Fédération égyptienne, a adressé ses félicitations à Fouzi Lekjaa, président de la Fédération Royale Marocaine de Football, pour le succès remarquable et l’organisation exemplaire de la CAN, soulignant que le Royaume connaît un développement important dans l’organisation de grandes manifestations footballistiques.

Le communiqué de la Fédération égyptienne a également salué la qualité des infrastructures et des services logistiques, affirmant que ce succès n’était pas seulement une réussite marocaine, mais également une source de fierté pour le monde arabe et pour le continent africain.

La note a également mis en avant l’accueil chaleureux réservé par le Maroc et la grande hospitalité dont a bénéficié la délégation égyptienne tout au long de son séjour dans le pays.

Ce communiqué a été interprété comme une réponse ferme aux propos de Hossam Hassan et de son frère jumeau Ibrahim Hassan concernant le lieu de résidence de l’équipe égyptienne à Tanger avant le match contre le Sénégal, ainsi que leurs insinuations sur des parties qui ne souhaiteraient pas voir les « Pharaons » atteindre la finale.

Même le public marocain n’a pas été épargné par les critiques du duo Hassan, malgré son soutien à l’équipe égyptienne lors de ses matchs au stade Adrar d’Agadir.

Pour de nombreux observateurs et analystes égyptiens, le communiqué de la Fédération constitue une réponse lourde de sens et pourrait être interprété comme un signal annonçant une possible destitution du staff technique de l’équipe nationale.