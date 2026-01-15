La Bourse de Casablanca démarre sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca, fermée mercredi à l’occasion du nouvel an Amazigh, a démarré sur une note positive jeudi, son indice principal, le MASI, se bonifiant de 0,22% à 19.425,16 points (pts).

Le MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, progressait de 0,29% à 1.514,76 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, augmentait de 0,4% à 1.317,6 pts.

En revanche, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, cédait 0,14% à 1.914,49 pts.

Mardi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,69%.