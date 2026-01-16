La Bourse de Casablanca ouvre en grise mine

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a ouvert en grise mine vendredi, son indice principal, le MASI, reculant de 0,09% à 19.253,44 points (pts).

Le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publié par Moody’s ESG Solutions, baissait de 0,29% à 1.301,58 pts et le MASI Mid and Small Cap, qui mesure la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, cédait 0,6% à 1.900,9 pts.

Pour ce qui est du MASI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, il prenait 0,33% à 1.504,29 pts.

Jeudi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,58%.