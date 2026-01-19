Fidèle à son engagement constant en faveur de l’innovation médicale et de l’excellence thérapeutique, Oncorad Group annonce l’intégration du système CyberKnife, l’une des technologies de radiothérapie robotisée de très haute précision les plus avancées au monde, au sein de son plateau technique de dernière génération.

Cette avancée s’inscrit dans la dynamique d’innovation portée par Oncorad Group, pionnier des technologies médicales avancées au Maroc. Elle reflète l’engagement constant du groupe à mettre à la disposition des patients des solutions thérapeutiques de nouvelle génération, conformes aux standards internationaux les plus stricts.

En intégrant des approches toujours plus précises et performantes, Oncorad Group renforce son positionnement en tant qu’acteur de référence, plaçant le bien-être et la qualité de vie du patient au centre de toutes ses priorités.

Une radiothérapie robotisée de très haute précision

Le CyberKnife représente une évolution majeure dans le traitement non invasif des tumeurs. Il repose sur un robot articulé couplé à un système d’imagerie embarqué de dernière génération, permettant l’administration de doses de radiation extrêmement ciblées, avec une précision inframillimétrique.

Cette combinaison technologique avancée permet :

• le traitement de lésions de très petite taille,

• une réduction significative de l’exposition des organes sains aux radiations,

• un haut niveau de sécurité tout au long du parcours thérapeutique,

• une meilleure tolérance du traitement pour les patients.

Un vrai système de suivi en temps réel

Le CyberKnife est le seul système sur le marché capable de suivre les mouvements naturels de la tumeur en temps réel, tels que ceux causés par la respiration.

Cette technologie de tracking dynamique garantit que le faisceau reste parfaitement aligné sur la cible, même en mouvement — un atout majeur pour les tumeurs pulmonaires, hépatiques ou proches d’organes mobiles.

Hypofractionnement natif : moins de séances, plus de confort

La capacité du CyberKnife à délivrer des doses très élevées avec une précision maximale permet de pratiquer l’hypofractionnement, réduisant significativement le nombre de séances nécessaires.

Les patients bénéficient ainsi :

• d’un parcours de soins plus court,

• d’un confort accru,

• d’une efficacité thérapeutique optimisée.

Un positionnement non contraignant : la machine s’adapte au patient

Contrairement aux systèmes conventionnels, le CyberKnife permet un traitement sans immobilisation rigide ni contraintes de positionnement. La machine s’adapte à la morphologie et aux mouvements du patient, offrant une expérience plus confortable et moins anxiogène.

Une avancée majeure pour le Maroc et le continent africain

Avec cette installation, le Maroc rejoint le cercle restreint des pays équipés de cette technologie révolutionnaire.

À ce jour, seul un CyberKnife est opérationnel en Afrique de l’Est (au Kenya), et un autre est en cours d’installation en Algérie.

L’arrivée du CyberKnife au sein de notre groupe renforce la position du Maroc comme acteur médical de référence en Afrique, démontrant un engagement fort d’Oncorad Group envers l’innovation et l’excellence clinique.