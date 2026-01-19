La Bourse de Casablanca débute ses échanges sur une note positive ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a débuté ses échanges sur une note positive lundi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,19% à 19.236,33 points (pts).

L’indice MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,02% à 1.499,99 pts, tandis que le MASI ESG, composé des entreprises ayant les meilleures notations ESG, s’est adjugé 0,55% à 1.305,08 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des petites et moyennes capitalisations cotées à la Bourse de Casablanca, a pris 0,91% à 1.901,29 pts.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,36%.

S.L.