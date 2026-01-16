Groupe Al Mada : Noufissa Kessar nommée Présidente-Directrice Générale

À la suite du décès de Hassan Ouriagli, Président-Directeur Général d’Al Mada, le Conseil d’administration du Groupe, réuni ce jour, lui a rendu un hommage appuyé, saluant son leadership, ses nombreuses réalisations ainsi que son dévouement exemplaire au service d’Al Mada.

Son engagement a durablement marqué l’histoire du Groupe et contribué de manière significative à sa position stratégique au sein de l’économie nationale et africaine.

Al Mada adresse ses plus sincères condoléances à la famille de Hassan Ouriagli, ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs du Groupe, et partage leur profonde émotion en ces moments difficiles.

Noufissa Kessar, PDG du groupe

Dans ce contexte, le Conseil d’administration d’Al Mada a décidé de nommer Noufissa Kessar au poste de Présidente-Directrice Générale du Groupe, avec effet immédiat.

Mme Noufissa Kessar a construit l’essentiel de sa carrière au sein du Groupe Al Mada. Elle a d’abord évolué au sein d’Attijariwafa Bank, où elle a notamment contribué à la création d’Attijari Finances Corp, avant de rejoindre le Holding Al Mada en qualité de Directrice Générale Adjointe. À ce poste, elle a activement participé aux projets stratégiques et au développement global du Groupe.

Diplômée de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Mme Noufissa Kessar siège également en tant qu’administratrice au sein de plusieurs filiales du Groupe Al Mada.

Sa nomination s’inscrit dans la continuité de l’engagement d’Al Mada en faveur de l’innovation, de la croissance durable et de l’excellence opérationnelle.

Sous la direction de Mme Noufissa Kessar, Al Mada poursuivra la consolidation de son développement, le renforcement de l’innovation et sa contribution au progrès économique et social du Maroc et à l’international, dans le respect des valeurs et orientations fixées par les actionnaires du Groupe.