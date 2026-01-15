CAN 2025: Maroc-Sénégal, finale de rêve (VIDEO)

Le troisième épisode de l’émission On refait la CAN a offert une nouvelle fois un débat riche et éclairant autour de l’actualité de la Coupe d’Afrique des Nations.

Animée par Hicham Bennani, co-fondateur du Site Info, l’émission a réuni Oumar Ba, expert en marketing sportif, et Mehdi Derraz, agent FIFA, pour analyser les enjeux sportifs, économiques et médiatiques de la compétition.

De son côté, Mohamed Laabi, rédacteur en chef du Site Info, a apporté son regard journalistique sur les performances des sélections, les dynamiques du tournoi et les perspectives à court terme. Un échange approfondi, rythmé et accessible, qui confirme On refait la CAN comme un rendez-vous incontournable pour décrypter la CAN sous tous ses angles.

S.L.