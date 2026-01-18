Regragui : « Le Sénégal a donné une image décevante du football africain »

Walid Regragui, sélectionneur de l’équipe nationale marocaine, a exprimé son mécontentement face aux scènes survenues après l’obtention d’un penalty en faveur du Maroc contre le Sénégal, tout en faisant part de sa déception après la perte du titre de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

S’exprimant au micro de la chaîne « beIN Sports », Regragui a déclaré : « Je ressens une grande déception après avoir manqué un penalty dans les dernières minutes face au Sénégal. La victoire était à portée de main, mais c’est aussi cela le football ».

Il a ajouté : « Nous reviendrons plus forts lors des prochaines compétitions. La sélection sénégalaise a malheureusement donné une image décevante du football africain à la suite des événements ayant suivi l’attribution du penalty ».

Pour rappel, les joueurs sénégalais avaient quitté la pelouse dans les arrêts de jeu (+90) pour contester le penalty accordé au Maroc, avant de revenir sur le terrain. Brahim Díaz a ensuite manqué l’occasion de remporter le sacre africain.