Le dirham s’apprécie de 1% face au dollar entre novembre et décembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Le dirham s’est apprécié de 1% face au dollar américain et s’est déprécié de 0,3% vis-à-vis de l’euro entre les mois de novembre et de décembre 2025, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Ces évolutions interviennent dans un contexte où l’euro s’est apprécié de 1,3% par rapport au dollar, indique la récente Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de BAM, ajoutant qu’aucune séance d’adjudications de devises n’a été tenue par la Banque Centrale depuis décembre 2021.

Au niveau du marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirham a accusé une baisse annuelle de 43,2% à 22,8 milliards de dirhams (MMDH) en novembre dernier.

S’agissant des opérations des banques avec leur clientèle, leur volume est passé à 33,1 MMDH pour les achats au comptant et à 13,8 MMDH pour ceux à terme en novembre 2025, au lieu de 32,9 MMDH et 18,4 MMDH respectivement au même mois une année auparavant.

De même, les ventes sont revenues à 31,7 MMDH, après 34,2 MMDH, pour celles au comptant et ont augmenté à 3,2 MMDH, au lieu de 1,9 MMDH, pour celles à terme.